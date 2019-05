Naufragio a Budapest, il racconto dei superstiti: “I passeggeri annaspavano in acqua, nel buio, sotto la pioggia, chiedendo aiuto”

Tragico incidente a Budapest, dove un battello è affondato, nel Danubio, con un bilancio di 7 morti e 21 dispersi: solo 7 dei 35 passeggeri, 30 sudcoreani, tre guide e due membri dell’equipaggio ungheresi, sono riusciti a salvarsi, mentre restano ancora molti i dispersi.

“Ci stavamo preparando a scendere e qualcuno faceva le ultime foto, quando la nave da crociera ci è venuta addosso; siamo riusciti a raggiungere una scialuppa di salvataggio mentre intorno a noi altri passeggeri annaspavano in acqua nel buio e sotto la pioggia chiedendo aiuto“: ha raccontato uno dei superstiti del naufragio.

La Viking Sygin, una nave da crociera partita dalla Croazia con a bordo passeggeri di varie nazionalità, ha urtato il battello, facendolo affondare in pochi secondi.

“Una ventina di noi era sul ponte a scattare le ultime fotografie e preparandosi allo sbarco – ha raccontato un altro sopravvissuto – quando abbiamo visto la grande nave da crociera venire verso di noi, ma non pensavo che potesse colpirci“. L’imbarcazione è affondata in soli 7 secondi: i passeggeri rimasti in cabina non hanno avuto neanche il tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo.