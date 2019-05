NOAA, tutti i terremoti nel mondo dal 2001 al 2015: 20 scosse di magnitudo 8 o superiore, diversi tsunami [VIDEO e DETTAGLI]

I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno sviluppato Science On a Sphere®, uno strumento educativo per spiegare la scienza del sistema terrestre. L’interessante animazione che trovate nel video proprio in fondo all’articolo mostra in sequenza tutti i terremoti che si sono verificati nel mondo dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2015 ad un ritmo di 30 giorni al secondo. Gli ipocentri dei terremoti prima appaiono come lampi di luce e poi rimangono come cerchi colorati prima di ridursi con il passare del tempo per non occultare i terremoti successivi. Le dimensioni dei cerchi rappresentano la magnitudo mentre il colore rappresenta la profondità di ogni sisma all’interno della Terra. Alla fine dell’animazione, prima appariranno tutti i terremoti nel periodo di 15 anni. Poi, verranno mostrati solo i terremoti di magnitudo superiore a 6,5, i più piccoli in grado di generare tsunami. Infine, appariranno solo quei terremoti di magnitudo pari o superiore a 8, i grandi sismi che con ogni probabilità generano una minaccia tsunami quando si verificano sotto l’oceano o vicino alle coste e quando sono poco profondi (meno di 100km).

Il periodo dal 2001 al 2015 include alcuni eventi degni di nota. Il sito della NOAA fa notare che diversi terremoti di grandi dimensioni hanno causato diversi tsunami, come il sisma di magnitudo 9.1 di Sumatra (26 dicembre 2004), 8.1 di Samoa (29 settembre 2009), 8.8 in Cile (27 febbraio 2010), 9.0 al largo del Giappone (11 marzo 2011). Come per la maggior parte dei terremoti, questi eventi si sono verificati sui limiti delle placche tettoniche e gli eventi davvero forti come questi tendono a verificarsi nelle zone di subduzione dove le placche tettoniche si scontrano tra loro. Altri terremoti più piccoli possono verificarsi anche a distanza dai limiti delle placche, come quelli legati all’attività vulcanica delle Hawaii o quelli legati ai pozzi di iniezione di acque reflue in Oklahoma.

La NOAA precisa che nel periodo di 15 anni coperto dall’animazione, 20 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 8: