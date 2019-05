Il nome del Royal Baby che ha sorpreso tutti: potrebbe essere un omaggio a Lady Diana e non solo

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno presentato il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor al mondo ieri e alcuni credono che la coppia reale con la scelta del nome possa aver sottilmente reso omaggio a Lady Diana. Parti del nome hanno un’ovvia connessione reale: per esempio Harrison è di origini inglesi e significa “figlio di Harry” (“son of Harry”). Ma la scelta di Archie (diminutivo di Archibald) ha sorpreso un po’ tutti e rimane ancora avvolta nel mistero.

Alcuni sostengono che il primo nome del piccolo possa avere un legame con Archibald Campbell, antenato di Lady Diana, IX conte di Argyll. Il conte ha vissuto dal 1629 al 1685 ed è stato un leader protestante scozzese giustiziato per essersi opposto al re cattolico romano Giacomo II.

La scelta di Harry e Meghan di dare al piccolo il cognome unito con trattino di Mountbatten-Windsor, invece, potrebbe essere un omaggio al bisnonno di Archie, il Principe Filippo. Al Duca di Edimburgo non fu permesso di dare il suo nome ai suoi figli quando la Regina nel 1952 dichiarò che il cognome della Famiglia Reale sarebbe stato Windsor e non Mountbatten. Questo fece infuriare il Principe Filippo, che si lamentò di essere l’unico uomo nel Paese a cui non era concesso dare il suo cognome ai figli. Nel 1960, la Regina diede il consenso. Fu annunciato che i discendenti diretti della Regina, che non avevano il trattamento di altezza reale o il titolo di principe/principessa, avrebbero utilizzato il cognome Mountbatten-Windsor.

Con questa scelta, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno formalmente deciso di non utilizzare un titolo per il figlio. Come primogenito di un duca, Archie sarebbe potuto diventare Conte di Dumbarton, uno dei titoli di Harry, o Lord Archie Mountbatten-Windsor.

L’esperta di nomi SJ Ljunstrom ha dichiarato: “La nostra coppia reale più moderna ha scelto un nome fresco, divertente e molto moderno che riflette la composizione della loro nuova famiglia. Nonostante entrambi i nomi siano insoliti nella cerchia reale, Archie sta acquisendo popolarità nel Regno Unito e attualmente è al 18° posto e anche Harrison ha scalato rapidamente la classifica fino al 34° posto. Archie è una bellissima scelta poiché racchiude sfarzo e tradizione mentre ha tutte le qualità del ragazzino sfacciato di Harry stesso”.