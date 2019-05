Nostromo e Andid insieme per la sana e corretta alimentazione

Nostromo, in collaborazione con ANDID-Associazione Nazionale Dietisti, lancia l’Osservatorio Nutrizione e Benessere, un progetto di ascolto e divulgazione scientifica dedicato allo studio degli stili alimentari degli italiani ed alla corretta informazione per una alimentazione corretta e salutare. A supporto dell’iniziativa, le ricerche demoscopiche a cura dell’Istituto Ixè.

Un percorso informativo e divulgativo che per un anno studierà il consumo di prodotti ittici, i fattori di scelta che orientano gli acquisti alimentari, le aspettative dei consumatori in relazione ai prodotti e alle azioni di responsabilità sociale delle aziende del settore conserviero. Questi i temi principali che, insieme a ulteriori approfondimenti, saranno affrontati dall’Osservatorio Nostromo-ANDID i cui primi risultati saranno diffusi nel prossimo mese di maggio.

“Scegliere in maniera consapevole ciò che portiamo ogni giorno in tavola è fondamentale per il benessere psicofisico di ciascuno di noi – sottolinea Giulia Bizzarri, Marketing Manager Nostromo Spa. Non sempre, però, si ha consapevolezza di quali cibi siano davvero salutari, di quale sia il modo migliore per combinarli tra loro e di come scegliere quelli più adatti in relazione al proprio stile di vita. Abbiamo, quindi, deciso di promuovere l’Osservatorio Nutrizione e Benessere con la supervisione scientifica di ANDID – continua Bizzarri – perché crediamo fortemente nell’importanza di ascoltare i consumatori che ogni giorno scelgono i nostri prodotti e perché vogliamo offrire loro strumenti e informazioni utili per la salute e il benessere alimentare. Siamo quindi felici di dar vita a questa iniziativa in collaborazione con ANDID – conclude Bizzarri -, che da subito ha condiviso con Nostromo i temi e gli obiettivi del progetto”.

Una delle mission di ANDID è quella di fornire una corretta informazione ai cittadini, perché possano scegliere consapevolmente gli alimenti che consumano con l’obiettivo di tutelare la loro salute nutrizionale e ridurre le disuguaglianze di salute.

Per raggiungere questo obiettivo ANDID supporta la promozione dell’Osservatorio Nutrizione e Benessere fornendo a Nostromo la supervisione scientifica sia per lo studio degli stili di vita degli italiani, che per la divulgazione di informazioni scientifiche nell’ottica di aiutare i cittadini ad effettuare una scelta consapevole al momento dell’acquisto.

L’Osservatorio Nutrizione e Benessere veicolerà periodicamente aggiornamenti sulle indagini svolte su un campione di italiani e avrà una sezione dedicata sul nuovo sito Nostromo. Proporrà, inoltre, attraverso i profili Facebook e Instagram Nostromo infografiche e tab con informazioni utili per una sana e corretta alimentazione.