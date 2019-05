Nuove unità di misura: dal 20 maggio entrerà in vigore il nuovo Sistema Internazionale

Giorni contati per le vecchie unità di misura, a partire dal 20 maggio entrerà in vigore il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura, che definisce chilogrammo, metro, secondo, ampere, kelvin, mole e candela in relazione a costanti fondamentali della fisica anziché sulla base di oggetti fisici che possono cambiare nel tempo.

La svolta epocale si è resa necessaria per stare al passo con i progressi della ricerca e dell’industria e sarà celebrata anche in Italia con una serie di eventi organizzati dall’Istituto Nazionale di ricerca Metrologica (INRiM).

Nella pomeriggio del 18 maggio si apriranno le porte della sede storica dell’INRiM, in corso Massimo d’Azeglio a Torino. Occasione inoltre di una visita guidata al Laboratorio Alte Tensioni e Forti Correnti, mentre nella Biblioteca storica ci saranno letture e un’esposizione di antichi strumenti di misura.

Durante la giornata del 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale della metrologia – che celebra l’anniversario della firma della Convenzione del Metro del 1875 con cui 17 Paesi posero le basi del Sistema Internazionale delle unità di misura –, l’Accademia delle scienze ospiterà il convegno “Le costanti della fisica come riferimento per pesi e misure: il lungo cammino verso le nuove definizioni“.