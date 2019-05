Allarme per i nuovi casi di epatite legati al consumo di curcuma: l’elenco dei prodotti segnalati

“L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato al 27 maggio 15 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma. Sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie“: lo spiega in una nota il Ministero della Salute.

“Di seguito si riportano i tre prodotti segnalati il 27 maggio associati ai casi di epatite colestatica acuta:

Versalis – Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l.

– Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l. Rubigen curcuma e piperina – lotto 250119 – Naturfarma

– lotto 250119 – Naturfarma Curcumin+piperin – Vegavero – prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino

Si vanno ad aggiungere a quelli già segnalati nei precedenti avvisi:

Tendisulfur Forte bustine – Laborest Italia s.r.l. prodotto da Nutrilinea s.r.l.

– Laborest Italia s.r.l. prodotto da Nutrilinea s.r.l. Cartijoint Fort e – Fidia Farmaceutici s.p.a. prodotto da Sigmar Italia s.p.a.

e – Fidia Farmaceutici s.p.a. prodotto da Sigmar Italia s.p.a. Curcuma liposomiale più pepe nero – lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da LABORATORIES NUTRIMEA con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi

– lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da LABORATORIES NUTRIMEA con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi Curcuma 95% Maximum – lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da EKAPPA LABORATORI srl per conto di Naturando S.r.l.

– lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da EKAPPA LABORATORI srl per conto di Naturando S.r.l. Curcuma complex – B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop

– B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop Tumercur – Sanandrea

– Sanandrea MOVART – Scharper SpA, Farmaceutici Procemsa spa Nichelino

– Scharper SpA, Farmaceutici Procemsa spa Nichelino Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg – Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta

– Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta Curcuma “Buoni di natura” – Terra e Sole

– Terra e Sole Curcumina Plus 95% – lotto 18L823 – NI.VA prodotto da Frama

– lotto 18L823 – NI.VA prodotto da Frama Curcumina 95% Kline – lotto 18M861 – NI.VA prodotto da Frama

– lotto 18M861 – NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina linea@ – lotto 2077-LOT 19B914 – NI.VA prodotto da Frama

– lotto 2077-LOT 19B914 – NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina linea@ – 18c590 – NI.VA prodotto da Frama”

“Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite.

In attesa delle analisi – conclude la nota – i consumatori sono invitati a titolo precauzionale a sospendere temporaneamente il consumo di tali prodotti.”