Il nuovo progetto dell’Unione Europea: storie di eroi della porta accanto

C’è chi combatte la criminalità organizzata, chi assiste le persone bisognose di aiuto, chi tutela le specie a rischio. L’Europa e i suoi cittadini si trovano ad affrontare delle sfide e dietro ad ogni sfida ci sono persone che lavorano e collaborano ogni giorno. Temi come l’ambiente, la sicurezza delle persone e dei loro dati sono continuamente al centro dell’attenzione, ma spesso ignoriamo le storie di chi protegge i cittadini europei dai rischi di oggi e di domani. La Commissione europea ha ideato una nuova campagna di comunicazione “EU Protects – UE L’Unione è protezione” per sensibilizzare l’opinione pubblica su come l’UE risponda alle sfide globali che i suoi cittadini si trovano ad affrontare oggi.

Questo progetto è incentrato sugli “eroi della porta accanto”, uomini e donne che, unendo le loro forze e collaborando insieme, vanno oltre gli interessi e i confini nazionali per fronteggiare sfide che riguardano la salute, l’ambiente e l’economia come anche fenomeni quali la criminalità, il terrorismo e la migrazione.

Un’iniziativa su scala europea, che racconta le storie di circa 200 persone – medici, scienziati, forze dell’ordine, tecnici, volontari – provenienti dai 28 Stati membri dell’Unione e da contesti diversi, che vanno dalle amministrazioni locali alle agenzie europee, senza dimenticare le aziende private e le ONG.

La campagna utilizza storie vere per dimostrare in che modo l’UE giochi un ruolo concreto nella vita quotidiana dei propri cittadini. L’Unione europea quindi non vive solo sulla carta, non è solamente un’entità giuridica che adotta regolamenti, ma è parte attiva della rete di sicurezza sulla quale i suoi cittadini possono contare per vivere la propria vita più serenamente.

Sotto il coordinamento dell’UE, questi “eroi della porta accanto” proteggono case, persone, ambiente e posti di lavoro; come il tenente colonnello Giuseppe Furciniti, comandante del Gico (Gruppi d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) della Guardia di Finanza di Napoli: la sua squadra conduce indagini sulla criminalità organizzata e sulle loro fonti di profitto (traffico di droga, immigrazione e riciclaggio di denaro) e si è distinta per indagini su scala europea sgominando ad esempio una rete che operava in Spagna, Italia e Germania. Un ruolo determinante in operazioni come questa è rivestito da Eurojust, l’agenzia UE che coordina la lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera, e di cui Filippo Spiezia, per circa trent’anni magistrato nell’antimafia, è divenuto vice presidente nel 2017.

Florindo Iervolino invece è responsabile dell’ufficio antifrode che controlla i prodotti che entrano nel mercato europeo attraverso il porto di Genova e assicura che le imprese siano tenute a rispondere in caso di violazione delle leggi antidumping dell’UE.

Rosanna Di Gioia è un’altra delle protagoniste di questa campagna, lavora al Centro comune di ricerca della Commissione europea con sede a Ispra (Varese) ed è esperta di cyberbullismo e di tutela dei dati personali. Ha contribuito allo sviluppo del gioco e del toolkit “Happy Onlife” su rischi e opportunità di Internet pensato in particolare per i giovani.

Giovanni Fini è un esperto in energia e sviluppo sostenibile per il Comune di Bologna ed è impegnato nella lotta alle ondate di calore. Nel suo lavoro si avvale della raccolta di dati satellitari finanziata dall’UE, nell’ambito del piano per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Fondamentale in questi ambiti è il programma di osservazione Copernicus; ne fa parte ad esempio Lucia Luzietti, funzionario operativo del programma e-GEOS del Servizio di mappatura rapida presso la sede romana del Servizio di gestione delle emergenze (EMS) Copernicus. Coordinatrice di un team di operatori reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il suo compito è fornire nel più breve tempo possibile i dati ricavati dalle immagini satellitari in caso di catastrofi naturali, crisi umanitarie e incidenti industriali.

A tutela dell’ambiente e delle specie a rischio c’è Paolo Casale, ricercatore presso l’Università di Pisa. Grazie al sostegno finanziario dell’UE, il professor Casale monitora le tartarughe marine, specie essenziale per l’ecosistema marino, nelle aree di alimentazione e di nidificazione sulle coste europee.

Queste sono solo alcune delle storie e dei profili degli “eroi della porta accanto” della campagna “EU Protects – UE l’Unione è protezione”. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet: Europa.eu/euprotects