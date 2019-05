L’olio extravergine d’oliva è il migliore alleato per la salute, una vera e propria medicina naturale in grado di prevenire e curare numerose e serie patologie. Il binomio nutrizione e salute è in questi giorni al centro dell’incontro promosso a TuttoFood nello stand dii Italia Olivicola, visitato anche dal premier Giuseppe Conte, al quale ha partecipato Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina dell’Università di Bari e ricercatore della Fondazione Airc. Un cucchiaio di olio extravergine di oliva aiuta a prevenire e a combattere i tumori intestinali: è questa l’importante scoperta del gruppo di ricerca di Moschetta, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Gastroenterology.

“L’olio extravergine di oliva – ha detto Moschetta – è ricco di acido oleico, una sostanza in grado di regolare la proliferazione cellulare. In studi preclinici abbiamo simulato geni alterati e stati di infiammazione intestinale, dimostrando che la somministrazione di una dieta arricchita di acido oleico è in grado di garantire notevoli benefici per la salute“.

Nella ricerca gli esperti hanno dimostrato che in assenza di acido oleico nella dieta si ha inizialmente infiammazione e poi lo sviluppo di tumori spontanei dell’intestino. “E’ ormai scientificamente testato che le cultivar italiane sono le migliori per l’organismo – ha affermato il presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo – da qui il nostro forte impegno per garantire al consumatore la massima tracciabilità e sicurezza alimentare”.