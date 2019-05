Oltre 120 persone in cima all’Everest in un giorno

Oltre 120 persone hanno raggiunto la vetta del monte Everest in un solo giorno, all’apertura della finestra meteorologica in questa stagione. Nella giornata di ieri 123 scalatori, tra cui 12 alpinisti cinesi e 47 stranieri, 21 guide cinesi e 43 sherpa hanno conquistato la vetta del monte Qomolangma, come e’ noto l’Everest in tibetano.

Le guide cinesi sono state le prime a raggiungere la cima, partendo poco dopo la mezzanotte dal campo base avanzato, a un’altitudine di 8.300 metri. Il primo scalatore ha raggiunto la vetta intorno alle ore 8:30. Secondo la China Tibet Mountaineering Association, nella primavera del 2019 hanno ricevuto permessi per scalare la montagna piu’ alta del mondo 142 alpinisti stranieri e 12 cinesi oltre a 9 gruppi. Quest’anno la regione e’ stata interessata da una maggiore caduta di neve rispetto agli anni precedenti, ritardando la finestra meteorologica. Dopo il 23 maggio, le squadre rimanenti potranno usufruire di molteplici finestre meteo per raggiungere la vetta.