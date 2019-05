Orrore in Oklahoma: apre la porta di casa e viene morso in viso da un serpente [VIDEO]

Una videocamera esterna ha ripreso il momento in cui un serpente ha attaccato un uomo in un video che mette davvero i brividi. Jerel Heywood era andato a trovare l’amico Rodney Copeland nella sua casa di Lawton, in Oklahoma, quando si è verificato il terribile attacco. Il serpente era avvolto intorno ad una lampada esterna, ha riportato Copeland. Quando Heywood apre la porta, il serpente appare nell’angolo in alto a sinistra della camera e morde l’uomo alla testa prima di ritirarsi, mancando di poco un occhio. I primi pensieri del malcapitato sono stati: “Sono stato morso da un serpente. Non so di che tipo fosse, devo correre in ospedale”.

Copeland ha raccontato di aver osservato inorridito l’amico entrare in casa, gridando mentre si stringeva il viso. “Ero scioccato. Avrebbe potuto essere chiunque di noi”, le parole di Copeland, che ha portato l’amico in ospedale, dove ha ricevuto immediatamente le cure del caso. Heywood ha raccontato di stare bene e che il serpente non era velenoso. Niente punti di sutura, ma dovrà seguire una cura di antibiotici.

Il serpente, invece, non è stato altrettanto fortunato. Le urla e i pianti di Heywood e della moglie di Copeland hanno attirato un vicino, che ha portato un martello. L’uomo ha fatto cadere il serpente giù dalla lampada e poi lo ha colpito fino ad ucciderlo, come potete vedere nei video in fondo all’articolo. Copeland ha dichiarato che è stata la prima volta in cui ha trovato un serpente a casa sua, immaginando che il rettile, lungo 1,5 metri, si stesse rifugiando dalle recenti e intense piogge. Copeland ora intende spruzzare dell’acido solforico nel giardino per tenere a distanza altre terribili visite indesiderate come questa.

Si ritiene che l’animale appartenesse alla specie Pituophis nota con il nome di Bullsnake. Questi sono tra i serpenti più grandi del Nord America, non sono velenosi e possono raggiungere una lunghezza fino a 2,4 metri.