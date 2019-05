Orso, l’Enpa: “Il ministro Costa dica no alle catture”

“Garanzie per la tutela dell’animale e del suo benessere, ma anche uno stop alla politica delle ‘catture facili'”. E’ quanto chiede al ministro dell’ambienteSergio l’Ente nazionale protezione animali (Enpa), in seguito alla richiesta della Provincia di Trento di procedere con la cattura dell’orso M49.

“In questi anni – sottolinea l’Enpa – abbiamo spesso assistito alla ‘reclusione’ ma anche all’uccisione di orsi, rese possibili da ordinanze last minute, chiaramente prive, a nostro avviso, di fondamento scientifico. Motivate invece da ragioni propagandistiche e di ricerca del consenso”. Secondo l’Enpa il ministero dell’ambiente “puo’ agire subito, coinvolgendo esperti e studiosi, anche a livello internazionale, per studiare e soprattutto applicare in modo sistematico i metodi ecologici di prevenzione e di dissuasione”.

“Per un animale abituato alla vita libera, la cattura e la reclusione non rappresentano certo una soluzione accettabile. Tanto meno lo sono considerando la campagna elettorale in atto e il tentativo – da parte dei soliti ‘noti’ – di strumentalizzare gli animali selvatici a fini propagandistici”, aggiunge l’Enpa.