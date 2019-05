Padova, si ribalta scuolabus: 8 studenti feriti, autista positivo all’alcoltest

Otto studenti tra i sette e i quattordici anni sono rimasti feriti ad Arquà Petrarca (Padova) per il rovesciamento su un fianco di uno scuolabus. I ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 21. Secondo una prima ricostruzione, lo scuolabus stava percorrendo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante quando si è rovesciato. I feriti si trovano al pronto soccorso dell’ospedale di Schiavonia.

Il conducente del mezzo è fuggito in mezzo ai campi abbandonando lo scuolabus. Lo riferiscono fonti investigative. L’uomo, un romeno 50enne, è stato rintracciato lungo la strada regionale 10 dopo due ore da una pattuglia dei Carabinieri di Este Este. Alla vista dei militari ha tentato nuovamente la fuga ma è stato bloccato.

L’autista è risultato inoltre positivo all’alcoltest. Lo confermano i Carabinieri di Este che stanno conducendo le indagini e che hanno effettuato gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche dell’uomo, un romeno di 51 anni. L’autista non ha saputo dare spiegazioni di quanto accaduto.

Appresa la notizia dell’incidente che ha coinvolto alcuni ragazzi in uno scuolabus nel padovano, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si e’ messo in contatto con il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta per verificare le condizioni di salute dei giovani.

“Dal direttore generale – informa il governatore – ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati gia’ dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore”. Zaia ha raccomandato a Scibetta “di non tralasciare comunque nessun approfondimento diagnostico” e ha rivolto ai ragazzi i suoi migliori auguri di pronta guarigione.