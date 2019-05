Parte la 9a edizione della campagna nazionale “Mediterraneo da remare” con focus “No plastic”

È stata presentata questa mattina alla Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, la 9a edizione di “Mediterraneo da remare”, la campagna nazionale di sensibilizzazione alla tutela del Mare Nostrum, promossa dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con Marevivo, e con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto –Guardia Costiera. L’ambizioso obiettivo è quello di promuovere una riconversione e una rivoluzione culturale che possano guidare la collettività a ritornare in sintonia con Madre Terra, a partire dai piccoli gesti quotidiani.

Eventi itineranti lungo le coste italiane, tappe internazionali, remate simboliche in varie località balneari e in collaborazione con gli stabilimenti che segnaleranno, ai soggetti promotori, iniziative concrete per la tutela degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali. Le iniziative, che si svolgeranno nel corso dell’estate 2019, saranno prevalentemente dedicate a contrastare la dispersione delle macro e micro plastiche in mare, con lo slogan #NoPlastic, ma anche a rilanciare il focus “Acquascooter Free” promuovendo la mobilità a remi e la diffusione dell’uso delle canoe in luogo del noleggio di moto d’acqua.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, che da Ministro dell’Ambiente aggiunse alla denominazione del dicastero la “tutela del Mare” e che ha ideato la campagna “Mediterraneo da remare”, ha dichiarato: “Le coste della penisola e le aree marine protette italiane rappresentano un patrimonio ambientale inestimabile, ma sono sempre più minacciate dall’inquinamento causato dalla dispersione di macro e micro plastiche. Oggi rilanciamo la campagna Mediterraneo da remare, consapevoli che proprio a dicembre l’Italia ospiterà a Napoli la Conferenza delle Parti della Convezione di Barcellona sulla protezione dell’ambiente marino del Mediterraneo. Sarebbe importante presentarsi come un Paese capace di tutelare la biodiversità che la contraddistingue, anche attraverso l’istituzione di nuove aree marine protette”.

Per Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo: “Eliminare la plastica monouso, ma soprattutto raccoglierla, ripulire le coste per far respirare l’ambiente e apprezzarlo nella sua completa bellezza, sono questi gli obiettivi che ci siamo posti con la campagna Mediterraneo da remare. Un’onda blu, amica del mare, sta attraversando le coscienze di giovani e giovanissimi, e su questo movimento dobbiamo contare sempre di più, perché un pianeta sano è un habitat migliore nel quale vivere”.

Alla presentazione di “Mediterraneo da remare” 2019 è intervenuto anche l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera: “Il Mediterraneo è un mare fragile, per questo è fondamentale diffondere la cultura della tutela degli ambienti marini. In linea con la nostra missione, la Guardia Costiera pone in essere programmi di comunicazione ed educazione in materia ambientale, rivolti soprattutto alle giovani generazioni”.

In occasione dell’evento, sono inoltre intervenuti: Irene Di Girolamo, Funzionario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Referente Ambiente Marino dell’Ufficio del Sottosegretario Salvatore Micillo, che ha inviato con una nota di sostegno all’iniziativa, la Senatrice Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto al Senato della Repubblica e Gennaro Cirillo, Consigliere federale della Federazione Italiana Canoa Kayak – FICK che rinnova, anche quest’anno, la partnership tecnica al fianco della campagna “Mediterraneo da remare” per contrastare l’inquinamento marino, salvaguardare le specie animali e vegetali, promuovere le aree marine e lacustri, divulgare messaggi sulla tutela ambientale attraverso lo sport tra i più giovani.

Ha inoltre preso parte alla presentazione dell’iniziativa anche il campione olimpionico Bruno Mascarenhas, tecnico federale della Federazione Italiana di Canottaggio e testimonial di “Mediterraneo da remare”.

Main partner dell’edizione 2019 è Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A., la società consortile, attiva da oltre trent’anni in Italia, che raggruppa armatori e imprese che operano nel mare territoriale e offshore specializzati nelle attività marittime, nell’antinquinamento marino e nel pronto intervento.