Pascal Homsy nominato Vice Presidente Esecutivo per le Telecomunicazioni di Thales Alenia Space

Pascal Homsy, 54 anni, è stato nominato Vice Presidente Esecutivo per le Telecomunicazioni di Thales Alenia Space (JV Thales 67% e Leonardo 33%). È il successore di Bertrand Maureau, che assume nuove responsabilità all’interno del gruppo Thales.

Pascal Homsy si è laureato in Telecom ParisTech nel 1991 e ha iniziato la sua carriera nelle vendite presso il TRT-Philips.

Dal 1994 al 1998 ha ricoperto l’incarico di Manager nell’area Vendite, Asia-Pacifico, presso la Lucent Technologies. Successivamente ha raggiunto ruoli sempre più importanti all’interno del Gruppo Alcatel-Lucent, ricoprendo incarichi di Consulente, Customer Strategies; Direttore Vendite in Asia; Vice President, Local Multipoint Distribution Systems Business Unit; Vice President, Voice and Services Business Unit, Fixed Switching Systems; Vice President Sales, France Telecom/Orange global account; e il ruolo di CEO di Alcatel-lucent France per più di tre anni. È stato anche Vice President Sales, West and South Europe, responsabile della Francia e dell’ accout FT/Orange, e Presidente del segmento Strategic Industries.

Nell’Aprile del 2015 è stato nominato Presidente in Europa del Centro d’Impresa Regionale MEA, Software e Servizi, per Nokia/Alcatel-Lucent.

Dal 2017 fino al suo ultimo incarico, Pascal Homsy ha lavorato come Amministratore delle vendite, Big Data e Security Division per ATOS (Bull SAS).