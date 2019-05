Passato e Presente: Pio XII, i dubbi e il silenzio

Un papa esaltato da alcuni, ma condannato senza riserve da altri. Il professor Alberto Melloni e Paolo Mieli analizzano la figura di Pio XII, a “Passato e presente”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 19 maggio alle 20.30 su Rai Storia. Nato nella seconda metà dell’Ottocento da famiglia nobile legata alla politica pontificia, Eugenio Maria Giuseppe Pacelli scelse quasi naturalmente di diventare sacerdote. Entrato in giovane età nella diplomazia vaticana, si fece presto notare per la sua capacità lavorativa e per l’abilità nel muoversi tra le varie correnti della Segreteria di Stato. Nunzio in Germania e Segretario di Stato di Pio XI, venne chiamato a succedergli alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Sotto Pio XII la Chiesa dovette confrontarsi con la duplice sfida della guerra e dei totalitarismi e la tanto dibattuta questione dei “silenzi” del papa di fronte alla Shoah non può essere compresa isolandola da tale contesto.