Patologie rare, l’appello del sindaco di Napoli: “Aiutateci a salvare il piccolo Gabriele, ecco come fare”

“Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l’unico in Italia. L’unica strada di guarigione è il trapianto di midollo. Il 24 maggio dalle 10 alle 20 l’ADMO allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo di saliva verificherà a compatibilità“. Lo scrive il sindaco de Magistris su Facebook dove ha pubblicato un video-appello.

Gabriele è un bimbo di 19 mesi che i genitori chiamano “Little hero” perche’ combatte contro una patologia rarissima. Gabriele è nato sordo e ha già subito due interventi e 15 ricoveri per la Sifd, anemia sideroblastica con immudeficenza delle cellule B, Fabbri periodiche e ritardo nello sviluppo. Il padre Cristiano è napoletano ma vive a Milano con Filomena, e Gabriele ha una sorella gemella, purtroppo non in grado di donargli il midollo che può farlo migliorare. La speranza è che per Gabry ci sia la stessa mobilitazione che c’è stata per Alex, ora sulla strada della guarigione.