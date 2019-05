Patto Regione Toscana-CNR per rafforzare il sistema della ricerca e dell’innovazione

Si rafforza il sistema della ricerca e dell’innovazione in Toscana: Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un protocollo d’intesa finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell’Ente operanti della Regione e all’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici in Toscana. È la prima volta che l’insieme di attività e di progetti condivisi da Regione e Cnr viene definita in un unico documento, della durata di 3 anni, rinnovabile.

“Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta in Toscana una vasta e capillare presenza: due aree di ricerca (Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto e complessivamente la presenza di 29 istituti. Con il documento sottoscritto oggi Regione e Cnr concordano di consolidare questa presenza e di alimentare le sinergie affinché ricerca e trasferimento tecnologico siano sempre di più strumenti per lo sviluppo della regione e il benessere dei cittadini”, osserva il Presidente dell’Ente, Massimo Inguscio.

In particolare, ha osservato il presidente della Regione Toscana, la finalità dell’accordo è quella di promuovere la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione che ha origine nelle strutture di ricerca del Cnr operanti in Toscana attraverso l’Osservatorio regionale per la ricerca e innovazione; l’attuazione di programmi di ricerca sviluppo e valorizzazione del capitale umano, alta formazione e trasferimento tecnologico finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione con ricadute dirette sia sul territorio regionale che sul sistema della ricerca; l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca.

Tutte queste attività saranno condotte coinvolgendo enti locali, imprese pubbliche e private, agenzie regionali, altri enti pubblici di ricerca, consorzi, università. Vastissimo lo spettro delle tematiche oggetto dell’intesa: dal mondo del digitale all’Intelligenza artificiale, dalla meteorologia alla ricerca medica, dall’industria 4.0 alla bioeconomia. In quest’ultimo settore oggi è stata anche ufficializzata la nascita del nuovo Istituto di bioeconomia (Cnr-Ibe), con sede a Firenze.