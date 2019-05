Paura in una scuola, crolla il solaio della palestra: terrore fra i bambini, ferito gravemente un operaio

Hanno sentito il boato e si sono molto spaventati i bambini che questa mattina si trovavano nella scuola elementare ‘Bartolo Longo‘ di Latiano, quando si è verificato il cedimento di una parte del solaio della palestra in ristrutturazione. Un operaio che si trovava in quel momento sul tetto, è precipitato ed e’ rimasto gravemente ferito. Lo riferiscono alcuni genitori dei piccoli alunni. Al momento dell’incidente i bambini erano in una struttura vicina alla palestra dove stavano compiendo attività extrascolastiche. I genitori segnalano che nella scuola, suddivisa in palazzine, sono al momento attivi tre cantieri e che i lavori di manutenzione straordinaria in corso, nonostante le loro lamentale, non sono mai stati bloccati.

I genitori riferiscono anche di un esposto inviato all’inizio dell’anno scolastico, nel settembre 2018, al prefetto, ai Vigili del Fuoco e allo Spesal nel quale segnalavano i disagi e i pericoli a cui erano esposti i loro figli. Ma nulla – spiegano – e’ accaduto. Al sindaco di Latiano, inoltre, avevano chiesto, anche questa volta invano, lo spostamento dei bambini in altra sede sicura per le lezioni. Dopo l’incidente chiedono l’intervento delle autorita’ a tutela della sicurezza degli alunni e del personale scolastico e che si faccia luce sulle cause del cedimento del solaio e sulla qualita’ dei lavori in corso.