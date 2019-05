Paura negli Usa, tornado in Oklahoma: hotel spazzato via, ci sono delle vittime

Un tornado ha colpito El Reno, in Oklahoma, distruggendo un hotel. Lo riferisce foxnews di Oklahoma City che scrive di “un numero sconosciuto di vittime che vengono estratte dalle macerie” e di “molte persone disperse”.

Particolarmente colpito un hotel, l‘American Budget Value Inn, in cui al momento del disastro erano presenti 34 ospiti e un vicino parcheggio per roulotte.

Secondo la polizia della vicina Union City il tornado avrebbe provocato molti feriti e alcune vittime, anche se il numero dei morti non è stato ancora diffuso. El Reno è una cittadina di circa 16.700 abitanti che si trova a circa 50 chilometri a ovest di Oklahoma City.

“Una situazione molto pericolosa si è verificata a El Reno. Sono stati registrati gravi danni oltre a morti e feriti. Questo è uno sfortunato esempio di quanto velocemente questo tipo di temporali possano trasformarsi in tornadi devastanti”, scrive su Facebook il capo della polizia locale, Richard Stephens, “per favore pregate per coloro che sono stati colpiti da questa tempesta, così come i lavoratori dei servizi di emergenza che stanno prestando assistenza”. Il tornado ha distrutto edifici tra cui l’hotel American Budget Value Inn.