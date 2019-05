Un pensiero speciale per la Festa della Mamma, un omaggio alle donne che amano un caffè dolce e delicato

Una Limited Edition tutta rosa, un caffè semplicemente più dolce e delicato pensato e ideato da Caffè Mauro – azienda leader nella produzione di caffè dal 1949 – per il pubblico femminile.

Un’idea per la festa della mamma, un pensiero speciale per le donne, un piccolo regalo per augurare buona giornata, per le donne che preferiscono bere il caffè a letto, per quelle sempre di corsa che bevono un “caffè al volo”, per quelle che amano concedersi una pausa sorseggiando il caffè, per le donne che adorano il rosa, per quelle che prediligono un caffè dall’aroma più delicato, per chi vuole stupire e coccolare la donna del proprio cuore.

La Limited Edition Caffè Mauro si ispira all’universo femminile, un pack dai colori tenui e leggeri, un sapore delicato che grazie a una curva di tostatura più lunga – già tratto distintivo di Caffè Mauro – risulta ancora più dolce. Le origini sono quelle già utilizzate per l’eccellente miscela Deluxe.

Caffè Mauro propone la nuova miscela in due formati: uno confezionato nelle capsule compatibili con il sistema Nespresso dedicato alle donne che vanno di fretta e privilegiano il gusto del bar anche a casa; l’altro confezionato nelle capsule per moka 3 tazze – esclusive capsule per la tradizionale moka che permettono una preparazione del caffè semplice e veloce, già distribuite da Caffè Mauro in Italia – pensato per le donne affezionate alla moka, a quel rumore e a quel profumo che riempie la casa.

La Limited Edition Pink Coffee è in vendita on line sull’e-commerce www.caffèmauro.com, presso i bar e le caffetterie che offrono Caffè Mauro, e sarà presto presentato ai canali di Distribuzione Organizzata e Grande Distribuzione Italiana.

Le miscele Limited Edition Caffè Mauro saranno presentate a Milano durante la fiera TuttoFood – dal 6 al 9 maggio – dove il brand sarà presente all’interno dello stand del Consorzio del CIT – Calabria International Taste che riunisce le eccellenze del territorio.