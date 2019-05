“Per un’Europa campionessa mondiale di sviluppo sostenibile”: a Roma la Conferenza ASviS

Per portare l’Europa e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile sono necessarie e urgenti riforme istituzionali e cambiamenti nelle politiche economiche, sociali e ambientali dell’UE e dei suoi Stati membri. L’obiettivo della Conferenza internazionale di apertura del terzo Festival dello Sviluppo Sostenibile “Per un’Europa campionessa mondiale di sviluppo sostenibile”, organizzata dall’ASviS il 21 maggio presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma a pochi giorni dalle elezioni europee, sarà di identificare le sfide e le azioni che le istituzioni europee dovranno intraprendere per guidare il nostro continente verso un futuro più equo e sostenibile.

Alla Conferenza parteciperanno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e personalità di rilevanza nazionale e internazionale per discutere sulle priorità dell’Unione europea all’indomani delle elezioni.

L’appuntamento aprirà i 17 giorni del terzo Festival italiano dello sviluppo sostenibile, manifestazione unica nel panorama internazionale sui temi della sostenibilità, che dal 21 maggio al 6 giugno offrirà centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale. Sono già oltre 700 gli eventi visibili sul sito, tra cui convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri e documentari, e le adesioni continuano ad aumentare ogni giorno rendendo il Festival la più grande mobilitazione italiana per lo sviluppo sostenibile.

Il Festival è promosso dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), che con i suoi oltre 200 aderenti è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia allo scopo di sensibilizzare la popolazione e diffondere in tutta l’Italia e a tutti i livelli la cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030.

In serata l’Auditorium Parco della Musica, l’ASviS ospiterà il “Concerto per un’Europa sostenibile”, eseguito dai giovani musicisti del complesso d’archi della European Union Youth Orchestra (EUYO). Si tratta di un evento dal forte valore simbolico caratterizzato da un alternarsi di brani musicali di Handel, Biber, Vivaldi, Vivaldi Richter, Bartok, Piovani, Morricone e letture di testi, al quale parteciperà anche il Maestro Michelangelo Pistoletto.

Il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio 3 a partire dalle ore 21.00.