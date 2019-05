Philip Morris: “‘La Giornata senza tabacco’ diventi ‘senza fumo'”

La Giornata Mondiale Senza Tabacco, che l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) celebra il 31 maggio, dovrebbe essere chiamata “Senza Fumo”, per far sapere ai fumatori che esistono alternative con un rischio ridotto rispetto alla sigaretta ‘tradizionale’. Lo ha affermato Philip Morris International, lanciando a Neuchatel l’iniziativa ‘It’s time to unsmoke’. “Alla fine degli anni ’90 alcuni tra i piu’ grandi oppositori della nostra azienda ci lanciarono una sfida, invitandoci a produrre prodotti senza fumo meno dannosi per la salute. Li abbiamo ascoltati e abbiamo accettato la sfida”, ha affermato Jacek Olczak, Chief Operating Officer PMI.

“Ci sono voluti centinaia di scienziati, migliaia di test e miliardi di dollari – ha aggiunto – per inventare prodotti senza il fumo di sigaretta: prodotti che non bruciano il tabacco e ai quali i fumatori adulti possono passare abbandonando definitivamente le sigarette tradizionali.”

I prodotti senza fumo, ha precisato Olczak, contengono nicotina e non sono privi di rischi, ma le ricerche condotte sia da Pmi che da organismi indipendenti hanno dimostrato che sono a rischio ridotto. “I fumatori adulti hanno il diritto di poter accedere ad alternative senza fumo supportate da solide basi scientifiche. Hanno inoltre diritto di avere informazioni corrette per poter prendere le proprie decisioni”, fa notare Olczak “Incoraggiando le persone che non smettono di fumare a usare i prodotti alternativi senza fumo, alla fine riusciremo a lasciarci alle spalle le sigarette. Questo e’ il futuro senza fumo.