E’ deceduto il muratore bergamasco che ieri è rimasto schiacciato da un blocco di cemento in un cantiere in un’azienda agricola di Chiavenna Landi, frazione di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. Le condizioni del 50enne sono apparse subito critiche: l’uomo è deceduto circa un’ora dopo l’arrivo in ospedale a Parma.