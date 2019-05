Un piccione attiva l’autovelox dopo aver infranto il limite di velocità e diventa famoso in tutto il mondo

La città tedesca di Bocholt, al confine con l’Olanda, è diventata inaspettatamente famosa grazie ad un piccione. Il volatile ha superato il limite di velocità in una strada residenziale della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, volando a 45km/h rispetto al limite di 30km/h. La velocità del piccione ha, infatti, azionato la camera automatica di un autovelox e la storia virale è servita. Per aver superato il limite di velocità di 15km/h, la multa sarebbe di 25 euro, ma le autorità non sono proprio sicure che il piccione pagherà per la sua infrazione. Nonostante i 3km/h di tolleranza, il piccione ha comunque superato il limite di 12km/h e sembrava andare in direzione opposta al senso di marcia, quindi in “rotta di collisione con veicoli e pedoni”, affermano le autorità della città.

Dopo essere stata portata alla luce dai media tedeschi, la storia di questo piccione registrato dall’autovelox ha fatto il giro del mondo ed è apparsa tra le notizie negli Stati Uniti, nel Regno Unito e persino in Brasile ed Australia. L’immagine in alto nell’articolo, che mostra inequivocabilmente il piccione in volo, è diventata virale e ha divertito moltissime persone in tutto il mondo. La pagina Facebook “We Love Bocholt” ha scritto di essere stata colta di sorpresa dall’improvvisa notorietà della città, mentre un utente si è lamentato del fatto che ora il piccione è “persino più famoso di noi”. Il volatile è stato catturato in video nel mese di febbraio, ma la notizia è emersa solo negli ultimi giorni.

Secondo il Pigeon Control Resource Centre del Regno Unito, i piccioni volano in media a 123km/h e sono stati registrati fino a 150km/h, quindi molto di più rispetto al piccione di Bocholt. Forse proprio per questo si potrebbe essere un po’ più indulgenti con lui.