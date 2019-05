Una Pila Alla Volta: chi saranno i Campioni italiani del riciclo?

Domani, venerdì 17 maggio, alle 12 al Tempio Voltiano di Como sarà presentato il Rapporto del CDCNPA-Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, contenente tutti i dati sulla raccolta e riciclo di pile e accumulatori portatili sia a livello nazionale che regionale.

Alle 14, poi, 10 squadre provenienti da tutta Italia, si sfideranno nell’ambito del contest Una Pila Alla Volta per ottenere il riconoscimento di Campioni del Riciclo, per la categoria Scuola / Cultura e Sport / Tempo libero, e vincere un voucher del valore di 2.500 euro ciascuno da spendere rispettivamente per l’acquisto di materiali didattici e di materiali sportivi.

I team dovranno affrontare 4 prove. Nella prima, che si svolgerà all’interno del Tempio, i ragazzi dovranno rispondere a 10 domande relative alla vita e alle invenzioni di Alessandro Volta. I quesiti saranno sottoposti ai partecipanti da due attori nel corso di uno spettacolo teatrale. All’esterno del Tempio, poi, le squadre dovranno realizzare una pila utilizzando dei limoni, si sfideranno sulla raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili, con una simulazione, e infine dovranno comporre un puzzle che rappresenti la facciata del Tempio Voltiano, con dettagli mancanti da disegnare (ad esempio un grifone, un capitello, una statua).

Una Pila Alla Volta, iniziata lo scorso settembre e arrivata ora nelle fasi conclusive, è la campagna di sensibilizzazione, giunta alla sua seconda edizione, promossa dal CDCNPA, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Un’edizione da record:

• 391 squadre in gara;

• 5.405 ragazze e ragazzi partecipanti;

• 771 gli insegnanti iscritti da tutte le regioni italiane che hanno potuto scaricare il materiale e affrontare il percorso didattico con le proprie classi;

• oltre 200 video caricati sulla Piattaforma;

• oltre 150 contenitori geolocalizzati con un selfie.

Le Regioni più attive

• Lombardia: 56 squadre;

• Lazio: 48 squadre;

• Puglia e Sicilia: a pari merito con 42 squadre.

Una Pila Alla Volta è arrivata anche all’estero con l’iscrizione della prima squadra spagnola.

Sono 30 le squadre migliori che hanno già ottenuto un voucher del valore variabile tra i 500 e i 1.500 euro da spendere per l’acquisto di materiale inerente al proprio ambito di partecipazione, Scuola / Cultura e Sport / Tempo libero, per un montepremi totale equivalente a 38.000€.