Ping pong, il cane eroe disabile che ha salvato un neonato sepolto vivo dalla madre

Ping Pong questo il nome del cane che con l’uso di solo tre zampe è diventato l’eroe del suo villaggio, salvando un neonato sepolto vivo dalla mamma quindicenne in una piantagione di manioca. L’accaduto è successo mercoledì scorso a Ban Nong Kham, un villaggio del nord-est della Thailandia.

Il cane all’improvviso ha cominciato a fiutare in modo ansioso in seguito ha incominciato a a scavare e successivamente ha abbaiato fino ad attirare l’attenzione dei contadini che erano nelle vicinanze, ha raccontato il proprietario dell’animale. Quando si sono avvicinati, hanno scoperto il motivo di tutta quella frenesia: scavando, Ping Pong aveva disseppellito le gambe del bambino. Ed a quel punto i contadini hanno completato il lavoro del cane, mettendo in salvo il bambino.

La madre giovanissima di il cui nome non è stato divulgato ha confessato ed è accusata di tentato omicidio. Alla polizia ha detto di aver avuto paura del castigo del padre se avesse scoperto che era incinta. La famiglia della ragazza ha assicurato che si occuperà del piccolo, secondo i medici nonostante le vicissitudini è in buone condizioni di salute. Il tenente colonnello della polizia di Cham Phuang, Panuwat Puttakam ha dichiarato che “la ragazza adesso è affidata a psicologi e ai suoi genitori perché è terrorizzata. Si rammarica di ciò che ha fatto e ha spiegato di aver agito d’impulso, senza pensarci. Temeva che i suoi genitori avrebbero scoperto che aveva avuto una gravidanza“. L’ufficiale ha aggiunto che la polizia è obbligata a contestare il tentato omicidio e che la ragazza sarà interrogata alla presenza di psicologi.

Il cane-eroe, Ping Pong ha l’uso di soltanto tre delle sue zampe da quando è stato investito da un’auto, ha raccontato il padrone, il 41enne Usa Nisaika. “Ho tenuto il cane anche se disabile perché è leale e obbediente, mi aiuta quanto vado a lavorare nei campi e a curare il mio bestiame. E’ amatissimo da tutto il villaggio. E’ sorprendente che abbia trovato il bambino“.