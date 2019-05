Pitbull aggredisce sorelline: grave bimba di 18 mesi

Un pitbull ha aggredito due sorelline di 12 anni e 18 mesi, ferendo in modo grave la più piccola: è accaduto ieri sera in una villetta del Vercellese.

Il cane, di proprietà della famiglia, ha attaccato all’improvviso le due piccole: la sorellina di un anno e mezzo ha avuto la peggio, ed è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Meno grave la sorella maggiore, che ha riportato ferite più lievi ed è stata portata in ospedale a Vercelli.

Entrambe non sono in pericolo di vita.