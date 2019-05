Ponte Morandi, Toti: “Entro aprile 2020 il viadotto crollato sarà costruito”

“Per le date che le imprese si sono impegnate a rispettare, cioè aprile dell’anno prossimo, il ponte sarà costruito“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino su Radio 24, riferendosi alla demolizione del ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto 2018. “E’ un cantiere molto complicato ma basta che veniate a Genova per vedere che il ponte già è in buona parte demolito e la demolizione va avanti. L’importante è che il cronoprogramma tenga e per ora sta tenendo.” “Possiamo aver accumulato un paio di settimane di ritardo, non mi sembra una cosa significativa. E penso che si recupereranno“, ha concluso il governatore.