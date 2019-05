Precipita elicottero in Venzuela: sette morti 

Un elicottero militare dell’esercito venezuelano è precipitato ieri nei pressi di Caracas, causando la morte delle sette persone a bordo. Lo ha confermato il ministero della Difesa in un comunicato. L’elicottero stava volando dalla capitale Caracas allo stato di Cojedes, nel centro-ovest del paese, quando e’ precipitato, ha fatto sapere il ministero, secondo cui un indagine e’ in corso. Il presidente Nicolas Maduro si trovava ieri nello stato di Cojedes per assistere a una serie di esercitazioni militari. “Sono addolorato per questo incidente ed esprimo le mie piu’ sentite condoglianze a parenti e amici”, ha scritto Maduro sul suo account Twitter.