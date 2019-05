Precipita elicottero a Mantova: morto il pilota

Un elicottero non sanitario è precipitato nella zona industriale di Pegognaga, in provincia di Mantova, poco prima delle 11:30, vicino allo svincolo autostradale: lo ha comunicato l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

Si tratterebbe di un velivolo usato per fare rilievi fotografici.

Sul posto mezzi di soccorso, carabinieri e vigili del fuoco.

L’Areu ha reso noto che una persona è deceduta: si tratta del pilota, nato nel 1981. Non risultano altre persone coinvolte.

I vigili del fuoco hanno evacuato tre capannoni della zona e poi provveduto a interrompere l’erogazione del gas.

A provocare l’incidente sarebbe stato un guasto all’elica.