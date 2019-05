Precipita elicottero nell’Hudson River a New York

Incidente a New York dove un elicottero è precipitato nelle acque dell’Hudson River. Lo rendono noto i vigili del fuoco. In azione i soccorsi.

L’elicottero caduto nelle acque dell’Hudson River a New York, non lontano dalla 12/ma Avenue di Manhattan, all’altezza della 34/ma strada, aveva a bordo solo il pilota che – affermano i media locali – sarebbe riuscito a fuggire dal velivolo che stava affondando. Le sue condizioni sarebbero non preoccupanti.

Non è il primo incidente del genere negli ultimi anni a New York, dove i cieli di Manhattan sono affollatissimi di elicotteri, soprattutto delle società che organizzano voli turistici. L’ultimo episodio grave nel marzo dello scorso anno, quando un velivolo e’ caduto nelle acque dell’East River, tra Manhattan e Queens, provocando la morte di cinque turisti. L’incidente piu’ grave nell’agosto del 2009 quando la gita di un gruppo di italiani si trasformo’ in una tragedia. Un piccolo aereo si scontro’ con l’elicottero su cui erano a bordo e che stava sorvolando Manhattan. Il velivolo precipito’ nell’Hudson: i morti furono in tutto nove di cui cinque italiani.