Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia: ancora instabilità nei prossimi giorni

“La regione continuerà ad essere interessata dall’afflusso di correnti umide ed instabili per diversi giorni“: lo prevede l’Agenzia Arpa Friuli Venezia Giulia. Oggi “cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse, da abbondanti a intense specie verso le Prealpi. Probabili temporali con piogge localmente più consistenti. Soffierà vento moderato da sud o sudovest, anche in quota.”

Per le prossime 24 ore l’Arpa Fvg prevede ancora “cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse intermittenti, da moderate a localmente abbondanti, probabilmente più diffuse di mattina. Possibile anche qualche rovescio.”