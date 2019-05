Previsioni Meteo Lombardia: da domani rapido peggioramento

“Oggi flusso da ovest in quota con tempo prevalentemente soleggiato; da domani rapido peggioramento per la progressiva discesa di un nucleo perturbato da nord che porta sabato precipitazioni e temporali diffusi, e rinforzo del vento a tutte le quote fino a domenica“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia. “Dalla sera di domenica e nei giorni successivi correnti da nord sulla Lombardia, con una circolazione depressionaria sull’adriatico che determina tempo a tratti instabile.”

Domani nuvoloso sui rilievi, poco nuvoloso altrove; nella mattina nuvolosità in aumento, dal pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso ovunque.

Precipitazioni: dalla notte e nella mattina deboli precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, in estensione dalle ore centrali al resto della regione ed in intensificazione al pomeriggio, anche a carattere temporalesco sulla pianura e l’Appennino. Neve oltre 1800 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo, più marcato in montagna. In pianura minime tra 10 e 12 °C, massime tra 19 e 22 °C.

Zero termico: attorno a 2600 metri, in abbassamento dal pomeriggio, tra 2000 e 2200 metri in serata.

Venti: al mattino deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sull’Oltrepò; dalle ore centrali tendenti a disporsi da nord ed in graduale rinforzo, inizialmente su Alpi e Prealpi, in serata anche in pianura. Nel pomeriggio temporanei rinforzi nei passaggi temporaleschi.