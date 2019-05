Previsioni Meteo Lombardia: pioggia, neve e calo delle temperature nel weekend

“Transito di impulso perturbato atlantico con instabilità diffusa e intermittente; un parziale e temporaneo miglioramento è atteso sabato 4, ma dal tardo pomeriggio/sera nuovo peggioramento temporalesco con precipitazioni diffuse e calo termico in quota, neve sui rilievi in calo fino a 1000 metri durante la notte“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, fornite da Arpa regionale. “Domenica 5 transito e allontanamento della perturbazione fredda con precipitazioni tendenti a concentrarsi sui settori orientali, neve fino a 700 metri, sensibile calo termico e venti forti. Da Lunedì 6 generale miglioramento con tempo in prevalenza soleggiato, lieve rialzo termico e venti in attenuazione.“