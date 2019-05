Previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia: ancora qualche giorno di pioggia e maltempo, poi una tregua

Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Lunedì 6 maggio:

Nord: bel tempo salvo residui annuvolamenti attesi al mattutino su Emilia-Romagna e Triveneto con qualche debole fenomeno associato, nevoso sui rilievi emiliani-romagnoli oltre i 700-800 metri.

Centro e Sardegna: all’inizio molte nubi compatte con rovesci e qualche nevicata oltre i 700-800 metri su marche ed abruzzo fino alle ore serali; generale miglioramento dal pomeriggio sulle regioni tirreniche e Umbria con ampi spazi di sereno, in estensione dalla sera anche a gran parte del territorio marchigiano.

Sud e Sicilia: sulla Sicilia nubi sparse, più diffuse dal pomeriggio sul settore settentrionale dell’isola dove saranno associate a locali ma deboli fenomeni convettivi, in parziale riduzione dalle ore serali. Addensamenti nuvolosi diffusi e compatti su tutte le regioni peninsulari con rovesci e temporali sparsi, in particolare sulle aree tirreniche, in assorbimento da fine giornata, a parte residue precipitazioni che si attarderanno anche nelle ore serali sulle coste adriatiche pugliesi e su quelle tirreniche della Calabria.

Temperature: minime in calo su pianure piemontesi, venete e friulane, Emilia-Romagna e al Centro-Sud; stazionarie altrove; massime in deciso aumento al Nord, meno marcato sulle sulle regioni centrali tirreniche; in calo sul resto della Penisola, più sensibile sulle regioni centromeridionali adriatiche.

Venti: deboli variabili al Nord con rinforzi dai quadranti settentrionali sulle aree alpine; forti settentrionali sulle regioni centromeridionali adriatiche e intorno nord-ovest sul resto del Paese, con rinforzi di burrasca su Sardegna meridionale, Sicilia, Calabria, aree appenniniche e sulle coste adriatiche centro-meridionali.

Mari: da agitato a molto agitato il mare di Sardegna con graduale attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio fino a molto mosso; agitati e fino a molto agitati fino al tardo pomeriggio il canale di Sardegna, basso Tirreno e stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il mar Ligure, alto Tirreno e l’Adriatico; da molto mossi ad agitati i restanti bacini.

Martedì 7 maggio:

Nord: annuvolamenti compatti su Liguria e rilievi alpini e appenninici con qualche sporadico piovasco pomeridiano atteso su quelli veneti e friulani e, dalla sera, sul settore ligure. Transito di innocue velature sul restante settentrione, più spesse e diffuse dalla sera sulle zone pianeggianti piemontesi.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento, a parte deboli annuvolamenti attesi tra mattinata e primo pomeriggio sulle aree appenniniche e nell’entroterra di Toscana e Marche.

Sud e Sicilia: addensamenti consistente al mattino tra Sicilia nordorientale e bassa Calabria tirrenica, nonché lungo le coste centromeridionali della Puglia con qualche residuo rovescio associato, in esaurimento dalle ore pomeridiane con schiarite sempre più ampie. Cielo sereno o velato altrove, salvo locali annuvolamenti mattutini attesi sulle restanti zone tirreniche e sui rilievi appenninici.

Temperature: minime in lieve calo su rilievi del Triveneto, Sardegna occidentale, Lazio centromeridionale, Molise, Campania, Basilicata tirrenica, e coste meridionali della Sicilia; in tenue rialzo al nord-ovest e sull’Appennino tosco-emiliano; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Liguria, Emilia e Salento, nonchè su tutte le aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; in aumento sul resto del paese, più marcato su Umbria e regioni centrali adriatiche.

Venti: deboli variabili al Centro-Nord con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali dalla serata, con qualche rinforzo atteso tra Liguria e basso Piemonte; forti di Maestrale su Puglia, Basilicata e rilievi calabresi, ma in attenuazione dalle ore serali; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul restanti Meridione.

Mari: da molto mossi ad agitati il basso Adriatico e lo Ionio fino a sera; inizialmente molto mossi mare e canale di Sardegna, basso Tirreno, stretto di Sicilia e medio Adriatico, ma con graduale attenuazione del moto ondoso fino a mosso; mosso il mar Ligure; da poco mossi a mossi i rimanenti mari.

Mercoledì 8 maggio:

Graduale peggioramento al Nord e sulla Toscana con precipitazioni via via sempre più diffuse; spesse velature altrove con deboli piogge attese nelle ore serali sulle restanti regioni centrali peninsulari.

Giovedì 9 maggio:

Tempo che migliora gradualmente al Settentrione con schiarite decise dal pomeriggio sulle aree pianeggianti, ma con locali fenomeni che si attarderanno fino a sera sui rilievi alpini e appenninici; copertura inizialmente diffusa al centro-sud con deboli rovesci o temporali sulle zone peninsualri, ma in miglioramento dalle ore serali con ampie aperture.

Venerdì 10 e sabato 11 maggio:

Condizioni sempre più stabili, a parte i consueti annuvolamenti cumuliformi associati a deboli fenomeni termoconvettivi, attesi tra tarda mattinata e ore pomeridiane al nord-est e sulla dorsale appenninica.