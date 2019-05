Previsioni Meteo Umbria: atteso il ritorno della neve sull’Appennino

Un’ampia saccatura associata ad aria fredda di origine artica tende gradualmente ad approfondirsi sul Mediterraneo centrale: secondo il bollettino meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione Umbria, domani, domenica 5 Maggio, è atteso un “peggioramento nel corso della mattinata con rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone occidentali; fenomeni più frequenti e diffusi dal pomeriggio-sera. Quota neve in calo sull’Appennino: intorno a 1300 metri nel pomeriggio, 800-1000 metri in serata“. I venti saranno moderati da sud-ovest, tendenti a provenire da nord-est in serata. Le temperature massime saranno in calo.