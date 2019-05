Previsioni Meteo Veneto: aumento dell’instabilità nel pomeriggio, possibilità di rovesci o temporali

È un martedì 21 maggio di nuvole e piogge sparse al Centro-Nord. Non sarà risparmiato il Veneto, dove nel pomeriggio aumenterà la possibilità di rovesci o temporali. Ecco le previsioni di Arpa Veneto per la giornata odierna.

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con parziali schiarite, specie sulle Dolomiti e sulla pianura occidentale nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni. Fino al primo mattino probabilità medio-bassa (25-50%), o al più medio-alta (50-75%) sulle zone orientali, di precipitazioni locali o sparse. Fenomeni in esaurimento in mattinata. Nel corso del pomeriggio moderato aumento dell’instabilità e della probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale, fino a medio-alta (50-75%), dapprima sulle zone montane e pedemontane e in seguito anche sulle restanti zone.

Temperature. Minime stazionarie; massime in generale aumento, più marcato sulla pianura centro occidentale, con valori più vicini alla media del periodo.

Venti. In quota moderati, a tratti tesi specie a inizio giornata, da nord-ovest in alta quota, dai quadranti occidentali a quote più basse e sulle Prealpi. Nelle valli deboli/moderati variabili. In pianura deboli/moderati, dai quadranti occidentali al mattino, in rotazione fino a disporsi da quelli orientali nel corso del pomeriggio/sera ; sulla costa moderati dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso o mosso.