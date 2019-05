Previsioni Meteo Veneto: ancora piogge fino a mercoledì, poi possibile miglioramento

“Sull’Europa meridionale si sta estendendo una depressione che porta anche sulla nostra regione nuvolosità con precipitazioni anche diffuse lunedì; segue l’ingresso di una saccatura da nordovest che renderà il tempo perturbato con precipitazioni più significative tra martedì e mercoledì. Probabile miglioramento con tempo più stabile da giovedì“: sono le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Oggi cielo da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: fino al primo pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, in seguito aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di fenomeni diffusi con locali rovesci o temporali.

Temperature: minime stazionarie sulle zone montane, in leggero calo in pianura; massime in calo, più sensibile in pianura.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali, deboli/moderati nell’entroterra, moderati a tratti tesi sulla costa e zone meridionali; sui rilievi venti moderati, fino a tesi sulle zone prealpine, da Est o Sud-Est.

Mare mosso, a tratti molto mosso a sud.

Domani cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo parziali attenuazioni della nuvolosità.

Precipitazioni: probabilità medio-bassa (25-50%) fino alle ore centrali di piovaschi o piogge sparse; probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) in pianura e alta (75-100%) in montagna nel pomeriggio/sera; fenomeni spesso a carattere di rovescio o temporale, anche localmente consistenti verso sera sulle zone settentrionali della pianura e sui rilievi; dalla sera probabile abbassamento della quota neve, con neve fino ai 1600-1800 metri sulle Dolomiti.

Temperature: minime stabili e massime in contenuto aumento in pianura; minime in calo e massime stabili su rilievi.

Venti. In pianura deboli occidentali, poi da sudest sulle zone orientali e costiere; in quota in prevalenza deboli settentrionali, con rinforzi dalla sera.

Mare mosso fino al mattino, poi poco mosso.

Mercoledì 29 tempo instabile/perturbato, con nuvolosità diffusa e precipitazioni più probabili e diffuse al mattino sulle zone montane e occidentali, e nella seconda parte della giornata sulla pianura orientale; fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale; limite della neve attorno ai 1600-1800 metri sulle Dolomiti specie in caso di rovesci intensi, nella notte e fino al mattino. Temperature in generale diminuzione.

Giovedì 30 tempo più stabile e soleggiato salvo nubi residue specie sui rilievi e sulle zone centro-orientali della pianura. Non si esclude qualche piovasco sulle zone pedemontane e prealpine. Temperature minime in calo di qualche grado, massime in generale ripresa.