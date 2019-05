Prezzi benzina, diesel e gpl: torna la calma sui listini

Torna la stabilità sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, indicano: benzina self service a 1,626 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,632, pompe bianche 1,608), diesel a 1,514 euro/litro (-2, compagnie 1,520, pompe bianche 1,496). Benzina servito a 1,748 euro/litro (-1, compagnie 1,788, pompe bianche 1,657), diesel a 1,643 euro/litro (-1, compagnie 1,685, pompe bianche 1,545). Gpl self service a 0,617 euro/litro, servito a 0,642 euro/litro (invariato, compagnie 0,650, pompe bianche 0,630), metano self service 0,986 euro/kg, servito a 0,997 euro/kg (invariato, compagnie 1,012, pompe bianche 0,984), Gnl 0,951 euro/kg (compagnie 0,971 euro/kg, pompe bianche 0,941 euro/kg). Quanto alle medie dei prezzi praticati in autostrada, benzina self service 1,715 euro/litro, servito 1,902 euro/litro, gasolio self 1,609 euro/litro, servito 1,822 euro/litro, Gpl 0,739 euro/litro, metano 1,110 euro/kg, Gnl 0,984 euro/kg.