Al via il progetto “Plastic Free”: Porto Antico di Genova dice addio alla plastica

Addio alla plastica per il Porto Antico di Genova. È stato presentato ieri mattina, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, del Direttore della Porto Antico di Genova Spa Alberto Cappato, dell’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo e dell’esploratore italiano Alex Bellini, il Progetto “Plastic Free”. L’iniziativa, mirata alla riduzione del consumo di plastica monouso, nasce dall’alleanza tra Porto Antico e Iren per la fornitura di soluzioni per l’utilizzo dell’acqua di rete.

“Plastic Free” sancisce l’impegno di Porto Antico di Genova in un percorso di sensibilizzazione verso il pubblico e gli esercizi commerciali, all’interno delle proprie aree di pertinenza, per un cambiamento in chiave ecologica delle abitudini di consumo dell’acqua, anticipando l’applicazione della nuova direttiva europea 2021.

A partire dal 24 maggio, in occasione della 15 esima edizione della Festa dello Sport, i primi esercizi commerciali e punti di ristorazione di Porto Antico che hanno aderito all’iniziativa saranno dotati di distributori di acqua gassata e/o refrigerata forniti da Culligan, azienda di riferimento a livello internazionale nel settore del trattamento dell’acqua, grazie a cui sarà possibile riempire comodamente le nuove borracce in acciaio griffate Porto Antico, che saranno acquistabili presso gli esercizi commerciali dell’area e presso La città dei bambini e dei ragazzi.

Apripista del progetto, Eataly, che ha fin da subito accolto con favore l’iniziativa introducendo al suo interno i distributori d’acqua, e l’Acquario di Genova, fortemente impegnato a contrastare i danni che l’inquinamento da plastica causa al mondo animale e marino.

Garante della qualità dell’acqua distribuita, il Gruppo Iren che effettua quotidianamente migliaia di controlli su impianti e reti degli acquedotti genovesi, il cui livello di sicurezza è già di per sé elevato provenendo da invasi montani senza attività antropiche nelle vicinanze.

Per la messa a punto del progetto, Iren ha coinvolto come partner commerciale Culligan per la fornitura delle migliori soluzioni da proporre agli esercenti: impianti “su misura” per l’erogazione di acqua fresca o a temperatura ambiente, liscia o gassata, adatta ad ogni gusto e necessità, in grado di migliorare ulteriormente il sapore grazie ai filtri a carbone di cui sono dotati.

Con questa iniziativa, i visitatori di Porto Antico scopriranno i benefici di un’acqua di qualità a Km0, priva di qualsiasi packaging: una soluzione “Plastic Free” che riduce la quantità di mezzi di trasporto presente sulle strade, la produzione di plastica (-1.500 kg in un anno), le emissioni di anidride carbonica (-6.000 kg in un anno) e l’utilizzo di carburante (- 3.000 kg).