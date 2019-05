Protezione civile: il Capo Dipartimento Angelo Borrelli domani a Gangi (Pa) per l’esercitazione “Engyon2019”

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli parteciperà domani, 17 maggio, all’esercitazione “Engyon 2019”, in programma a Gangi (Palermo) e organizzata dall’associazione nazionale “Proteggere insieme”.

A partire dalle ore 10.30, dopo i saluti istituzionali presso Palazzo Bongiorno, il Capo Dipartimento visiterà gli scenari operativi dell’esercitazione, volta in particolare alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio culturale. Alle ore 11.30 quindi, presso la Sala Polifunzionale, Angelo Borrelli sarà presente alla cerimonia commemorativa in ricordo dell’archeologo Sebastiano Tusa, scomparso di recente in un incidente aereo, già Assessore Regionale al Patrimonio Culturale.