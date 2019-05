Puglia: il 24 maggio la Giornata regionale della Disabilità, tra difficoltà e inclusione sociale

Il 24 maggio, presso l’Agorà della sede del Consiglio regionale della Puglia si terrà la Giornata regionale della Disabilità: un’occasione per portare i cittadini e le Istituzioni a non spegnere mai il faro sulle problematiche e sulle difficoltà sanitarie, sociali, scolastiche dei diversamente abili, ma anche un’opportunità per mettere in risalto grandi e piccoli successi che ben rappresentano esemplari di inclusione sociale e di partecipazione civica.

L’associazione A.Ma.R.A.M. di Altamura con immensa gratitudine e affetto ringrazia pubblicamente il Garante della Disabilità della Regione Puglia, Dr. Tulipani, per la grande vicinanza e sensibilità al tema delle malattie rare in età evolutiva, che di suo pugno, ha incluso nel programma della Giornata Regionale della Disabilità, il concorso nazionale “Le meravigliose rarità”. Durante la manifestazione infatti, oltre ai saluti istituzionali e alla presentazione delle Associazioni che collaborano con il Garante, verranno presentati gli Istituti scolastici vincitori della terza edizione del concorso: IIS “Da Vinci – Agherbino” – Noci , I.I.S.S. “I. Alpi – E. Montale” – Rutigliano , Istituto Comprensivo Montemurro di Gravina in Puglia, Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” Altamura.