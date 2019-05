“Pulizie di primavera” tra Alto Adige e Tirolo: fino a 12 metri di neve a Passo Rombo

“Pulizie di primavera” a Passo Rombo: il gestore della strada Timmelsjoch Hochalpenstrasse Ag ha pubblicato su Facebook una foto del collaboratore Thomas Santer, che ben riassume quanto siano impegnativi i lavori quest’anno.

Frese e pale meccaniche sono impegnate per consentire la riapertura prevista per fine maggio: devono essere rimossi tra i 3 e 4 metri di neve, e, in alcuni punti, dove sono scese valanghe, addirittura 12 metri.

La strada di Passo Rombo, che collega l’Alto Adige con il Tirolo, è chiusa da fine ottobre e i lavori di pulizia sono iniziati il 23 aprile.