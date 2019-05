Quali sono gli oggetti più sporchi? Li usiamo tutti i giorni e sono insospettabili ricettacoli di dannosi microbi

Lavarsi le mani, per molti, è un gesto quasi automatico. Spesso lo facciamo senza nemmeno pensarci, oppure a volte lo trascuriamo. C’è chi è germofobico e chi invece da poca importanza alla pulizia delle mani. Quel che è certo è che lavarsi le mani non è solo un importante consiglio da dare ai bambini: dovremmo farlo tutti e spesso. Ci sono degli oggetti, in particolare, che sono un vero e proprio ‘regno dei germi‘, dopo aver toccato i quali è opportuno lavarsi bene e immediatamente le mani.

Secondo uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention – centri per la prevenzione e il controllo delle malattie in America – è molto importante lavarsi le mani dopo aver maneggiato i seguenti oggetti: