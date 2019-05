Qualità dell’Aria, Lombardia: l’assessore Cattaneo incontra il Ministro Costa

Qualità dell’aria e iniziative in atto di carattere ambientale: questi alcuni temi dell’incontro che si terrà giovedì 2 maggio, a Roma, con il Ministro dell’Ambiente a cui prenderà parte l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, insieme agli assessori delle Regioni del Bacino Padano (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto). “Si tratta di un incontro particolarmente atteso che riguarda le Regioni del Bacino padano e il governo – ha sottolineato l’assessore della Regione Lombardia -. Le Regioni stanno spingendo al massimo per coniugare le esigenze di miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo, insieme a quelle di mobilità dei cittadini, promuovendo politiche concrete di equilibrio e buonsenso, senza prestare il fianco a letture strumentali e demagogiche delle questioni ambientali“. “Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, nonostante le differenti posizioni politiche – ha proseguito – stanno facendo un lavoro unitario per implementare politiche efficienti che stanno già dando i primi risultati in termini di miglioramento della qualità dell’aria, invertendo un trend negativo“. “Con il ministero dell’Ambiente – ha concluso l’assessore – vogliamo tenere vivo questo dialogo presentando le iniziative che il Bacino Padano sta adottando per chiedere al governo di fare la propria parte e per dare valore alle tematiche ambientali e di sostenibilità anche come leve di sviluppo economico nei processi produttivi. L’incontro è un’occasione proficua, inoltre, per fare il punto sugli avanzamenti stabiliti nei precedenti incontri“.