La “quintessenza” del sapore del pomodoro: il segreto in un gene, assente nelle colture intensive

La scienza ha voluto affrontare l’annosa questione del sapore molto spesso perduto di uno degli ingredienti principe della dieta mediterranea: il pomodoro.

I ricercatori dei centri Agricultural Research Service (Ars) e Boyce Thompson Institute (Bti) negli States hanno scatenato una vera caccia al gene, mappando quasi 5 mila geni mai documentati finora, pur di arrivare all’élite del sapore del pomodoro. E potrebbero aver portato alla luce la soluzione, in uno studio pubblicato su “Nature Genetics“.

Per fare questo due studiosi hanno costruito il “pan-genoma” del pomodoro coltivato e dei suoi parenti selvatici, il biologo molecolare James Giovannoni con il laboratorio di ricerca Ars Plant, Soil and Nutrition, e il bioinformatico del BTI Zhangjun Fei, entrambi di base a Ithaca, New York. Si tratta di una “mappa biologica” che include tutti i geni di 725 diversi pomodori coltivati e selvatici strettamente correlati fra loro.