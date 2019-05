Race for the Cure: la pioggia non ferma la lotta contro il cancro al seno

La Race for the Cure è l’evento simbolo di Komen Italia ed è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Quest’anno la Race festeggia i suoi 20 anni in Italia con 6 edizioni: Roma, Bari, Bologna, Pescara, Bologna e Matera.

Nel 2000 a Roma, si è svolta la prima edizione della Race for the Cure al Circo Massimo, da allora il numero degli iscritti è cresciuto di anno in anno. Oggi la Race for the Cure di Roma è la Race più partecipata in tutto il mondo con oltre 72.000 partecipanti.

Le protagoniste della Race for the Cure sono le Donne in Rosa, donne che si sono confrontate con il tumore del seno a cui è dedicata un’area speciale per iscriversi, ritirare la borsa gara con la t-shirt, il cappellino ed il pettorale rosa e per incontrarsi e condividere emozioni ed esperienze.