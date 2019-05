Realtà virtuale nel cinema, conferenza a Cannes

Sabato 18 maggio alle ore 16 presso l’Italian Pavillion dell’Hotel Le Majestic Barriere, in occasione del Festival de Cannes, si terrà la conferenza internazionale “La realtà virtuale nel cinema tra presente e futuro”. Un dibattito durante il quale si parlerà dello stato attuale di questa nuova forma di intrattenimento, le prospettive future e le suggestioni internazionali anche insieme a Rai Cinema Channel, Film Commission Regione Campania e Università del Cinema, partner del Social World Film Festival.

Si parlerà tra l’altro di come la realtà virtuale sta diventando sempre più protagonista dei festival di cinema e nel particolare del Social World Film Festival (28 luglio – 4 agosto, Vico Equense), del Pulcinella Film Festival (settembre-ottobre, Acerra) e di Ulysses Experience diretto dal produttore Daniele Urciuolo (23-25 maggio, Riviera di Ulisse), che per l’occasione verranno presentati con l’annuncio di ospiti, opere in concorso e novità della prossima edizione.

Verrà mostrato il backstage, proprio in realtà virtuale, del film breve “Fame” di Giuseppe Alessio Nuzzo prodotto da Paradise Pictures con Rai Cinema e An.tra.cine.

Al termine la consegna dei riconoscimenti speciali nell’ambito del Premio Cinema Campania all’attrice Ludovica Nasti per aver interpretato il personaggio della piccola Lila nella serie televisiva “L’amica geniale” su Rai1 e alla giornalista Laura Delli Colli per la costante attenzione al cinema campano ai premi Nastri d’Argento da lei presieduti.

Inoltre, Carmine De Martino vincitore del workshop Young Film Factory del Social World Film Festival 2018 con il cortometraggio “Il walzer delle nuvole”, sarà premiato dall’attrice Ester Gatta e del produttore Eduardo Angeloni.

Infine, spazio alla presentazione dell’Annuario del Cinema Breve Italiano (Cinema Edizioni), guida ai festival, le case di produzione e distribuzione, opere del 2018/2019.

L’incontro verrà anche trasmesso in realtà virtuale sui canali del Social World Film Festival. Al termine light buffet con degustazione dei prodotti tipici Rosso Vesuviano a cura di Trippicella, Napoli. L’ingresso all’evento è consentito a tutti gli accreditati del Festival de Cannes o ai possessori del badge dell’Italian Pavilion. Per richiedere un pass di ingresso gratuito all’evento è necessario richiedere l’inserimento in lista, entro e non oltre il 17 maggio, inviando una mail a info@socialfestival.com.