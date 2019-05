Regno Unito: mozione Labour per dichiarare “emergenza climatica”

Il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni britannica ha proposto oggi una mozione per dichiarare formalmente uno stato di “emergenza climatica” e accelerare il cammino verso una svolta “green” nel Paese. Secondo Corbyn “non c’è tempo da perdere, viviamo una crisi globale” legata a cambiamenti climatici provocati anche dall’uomo che rischia di sfociare “pericolosamente in una spirale fuori controllo, salvo azioni rapide e marcate“. La richiesta è quindi di “dichiarare l’emergenza climatica: un nostro dovere storico” affinché questo “non sia un tempo di disperazione, ma di azione“. La sfida è puntare all’obiettivo del livello zero emissioni nocive prima della data finora indicata del 2050, all’incremento delle fonti rinnovabili, a progetti di economia verde, a un taglio dei rifiuti.

L’emergenza climatica è stata già proclamata da Londra su proposta del sindaco Sadiq Khan.