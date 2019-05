Il Ministero della Salute ha pubblicato sulla propria pagina web l’avviso, con data 23 maggio 2019, del ritiro dagli scaffali dei Frutti di bosco congelati – Danti, di Danti Giampiero e C. Srl. I prodotti interessati sono venduti in buste da 300 grammi, n° di lotto BZ_015FB, data di scadenza 30-12-2021. Il motivo del richiamo è specificato in “Contaminazione da virus Epatite A“.